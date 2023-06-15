Французький сніданок: рецепт тостів з полуницею та вершковим сиром
Перенесіться до романтичного Парижу, спробувавши ці тости на сніданок. Ніжний вершковий смак сиру та свіжі ягоди створюють неймовірне поєднання.
Інгредієнти:
– Яйця курячі – 1 шт.
– Мигдалеве молоко – 60 мл
– Цукор – 40 г
– Ванільний екстракт – 8 мл
– Вершковий сир – 50 г
– Полуниця – 10 шт.
– Хліб тостовий, скибка – 4 шт.
– Пудра цукрова – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Яйце, молоко, половину цукру і ваніль збийте разом.
2. Окремо змішайте вершковий сир і другу половину цукру. Хліб намастіть вершково-сирною сумішшю, нарізану полуницю покладіть на один шматочок хліба.
3. Зверху покладіть другий шматок хліба та притисніть краї.
4. Опустіть бутерброди в суміш яєць з обох боків.
5. На сковорідку налийте олію та нагрійте її на невеликому вогні. Смажте хліб по 3 хвилини з кожної сторони.
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