Французький сніданок: рецепт тостів з полуницею та вершковим сиром

Перенесіться до романтичного Парижу, спробувавши ці тости на сніданок. Ніжний вершковий смак сиру та свіжі ягоди створюють неймовірне поєднання.

Інгредієнти:

– Яйця курячі – 1 шт.

– Мигдалеве молоко – 60 мл

– Цукор – 40 г

– Ванільний екстракт – 8 мл

– Вершковий сир – 50 г

– Полуниця – 10 шт.

– Хліб тостовий, скибка – 4 шт.

– Пудра цукрова – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Яйце, молоко, половину цукру і ваніль збийте разом.

2. Окремо змішайте вершковий сир і другу половину цукру. Хліб намастіть вершково-сирною сумішшю, нарізану полуницю покладіть на один шматочок хліба.

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3. Зверху покладіть другий шматок хліба та притисніть краї.

4. Опустіть бутерброди в суміш яєць з обох боків.

5. На сковорідку налийте олію та нагрійте її на невеликому вогні. Смажте хліб по 3 хвилини з кожної сторони.

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