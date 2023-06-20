Корисний десерт за 15 хвилин: рецепт кокосово-вівсяних кульок

Прості у приготування, корисні та дуже смачні цукерки чудово поєднуються з чаєм чи кавою, а також підійдуть в якості перекусу.

Інгредієнти:

– Фінік – 200 г

– Насіння соняшника – 25 г

– Гарбузове насіння – 25 г

– Пластівці вівсяні – 150 г

– Мигдалеві пластівці – 50 г

– Арахісове масло – 100 г

– Мед – 3 ст. л.

– Кокосова стружка – 20 г

– Вода – 2 ст. л.

– Сіль – дрібка

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Спосіб приготування:

1.Подрібніть фініки без кісточок у блендері.

2.Насіння соняшника та гарбуза змішайте з фініками. Додайте вівсяні пластівці, мигдальні пластівці, арахісове масло чи пасту, мед, дрібку солі та 2 столові ложки холодної води. Руками сформуйте кулю.

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3. Тісто розділіть на 20-24 частини і сформуйте кульки мокрими руками та обваляйте їх у кокосовій стружці.

4. Цукерки можна їсти одразу або зберігати у холодильнику до 4 днів.

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