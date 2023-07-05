Напоминают грибочки: Как законсервировать маринованные кабачки на зиму

Многие хозяйки летом любят экспериментировать со своими кулинарными умениями, особенно с использованием свежих сезонных овощей. В июле, когда урожай кабачков щедрый, это дает прекрасную возможность попробовать что-нибудь новое. Если вы уже готовили кабачки по-корейски или закрывали несколько банок чили кетчупа на зиму, то на этот раз стоит попробовать маринованные кабачки, у которых есть вкус, напоминающий грибы.

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Ингредиенты:

Вода (0,5л);

Сахар (2 столовые ложки);

Соль (пол столовой ложки);

Уксус (80 мл);

Растительное масло (40-50 мл);

молотый черный перец (пол чайной ложки);

Кабачки (2 штуки);

Чеснок (4 зубчика);

Укроп (по вкусу).

Для приготовления:

Молодые кабачки тщательно промойте под проточной водой и порежьте их на средние кубики; Приготовьте маринад, добавив в кастрюлю 0,5л воды, сахар и соль. Помешивайте, пока сахар и соль не растворятся. Добавьте уксус. Положите порезанные кабачки в кипящий маринад; Помешивайте кабачки в маринаде и выключите плиту. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте кабачки в таком состоянии в течение 15-20 минут; После отведенного времени откиньте кабачки на дуршлаг или сито, чтобы стекла лишняя жидкость; Очистите чеснок и пропустите его через пресс или мелко нашинкуйте ножом. Промойте укроп в проточной воде и нарежьте на бумажном полотенце, чтобы он впитал чрезмерную влагу. В отдельном сосуде смешайте чеснок, нарезанный укроп, молотый черный перец и растительное масло. При желании можно добавить другие специи, такие как куркума или чили; Посыпьте кабачки маринадом с чесноком, зеленью и специями и подавайте аппетитный салат, вкус которого напоминает грибы.

Альтернативно, вы можете разложить салат в предварительно подготовленные стерилизованные банки, залив их маринадом. Стерилизуйте банки с салатом на плите в большой кастрюле с водой в течение 30 минут, затем закройте крышками или запечатайте. Переверните банки вверх дном до полного остывания (в течение суток), а затем храните маринованные кабачки в прохладном и темном месте.

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