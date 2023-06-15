Швидко та ситно: рецепт картопляної запіканки з кабачками та фаршем

Ця запіканка дуже просто та легко готується, але є ситною та неймовірно смачною. Крім кабачків, картоплі та фаршу у ній є порей, солодкий перець та зелень, які надають запіканці ще яскравішого смаку.

Інгредієнти:

– Кабачки – 800 г

– Картопля – 300 г

– М’ясний фарш – 500 г

– Перець солодкий – 1 шт.

– Яйця курячі – 2 шт.

– Цибуля-порей – 200 г

– Кріп, гілочка – за смаком

– Петрушка – за смаком

– Часник сушений – за смаком

– Сіль – за смаком

– Перець чорний мелений – за смаком

– Сметана – 3 ст. л.

– Твердий тертий сир – 100 г

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Спосіб приготування:

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1. Натріть кабачки, додайте сіль та перемішайте. Картоплю також натріть в окрему миску.

2. Перець, кріп та петрушку подрібніть, порей поріжте кружальцями.

3. Відіжміть кабачки та картоплю та змішайте їх. Додайте фарш, решту овочів та яйця. Посоліть та додайте перець, часниковий порошок, перемішайте.

4. Змастіть олією форму для запікання та викладіть суміш з овочів та м‘яса. Верх змастіть сметаною та відправте у духовку на 35-40 хвилин при температурі 180 °C, після чого посипте сиром та відправте у духовку ще на 10-15 хвилин.

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