Освіжаючий та легкий: квас з полуниці від Євгена Клопотенка

Легкий, освіжаючий напій, який робили ще наші предки. Чудовий варіант для літньої спеки.

Інгредієнти

– 5 л води

– 1 кг полуниці

– 250 г цукру

–10 г лимонної кислоти або 40 мл лимонного соку

–40 г родзинок +20 шт.

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Спосіб приготування:

1. Воду закип’ятіть у великій каструлі. Полуницю помийте та поріжте навпіл. Хвостики залишіть. Полуницю вкиньте у воду та доведіть до кипіння. Вимкнувши вогонь охолодіть до 30 градусів.

2. Додайте цукор та лимонну кислоту або лимонний сік. Перемішайте.

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3. Напій розлийте у 2 трилітрові банки, лишивши місце для бродіння та додавши родзинки. Накрийте банки 4-5 шарами марлі та лишіть в теплому місці на 3-4 дні.

4. Коли побачите пінну шапку, зніміть марлю та процідіть квас у каструлю.

5. Розлийте у пляшки, залишаючи зверху 80-100 мл пустоти. Додайте по 3-4 родзинки, закрийте пляшки та лишіть в теплому місці на 2-3 дні.

6. Квас поставте у холодильник, можете додати туди м’яту.

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