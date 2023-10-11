Швидкий варіант пирога: рецепт тарта з грушею
Цей тарт з грушею за рецептом від Shuba дуже швидко та просто готується і порадує вас відмінним смаком.
Інгредієнти:
Тісто листкове заморожене – 500 г
Груші – 3 шт.
Сир дорблю – 100 г
Волоські горіхи – 100 г
Кориця мелена – 5 г
Мед – 20 г
Рукола – 20 г
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Спосіб приготування:
1. Груші наріжте скибочками, посипте їх корицею і змастіть медом. Волоські горіхи очистьте наріжте шматочками. Сир дорблю розкришіть пальцями.
2. Листкове тісто злегка розкачайте і викладіть у форму. На тісто викладіть грушу, посипте її горішками і шматочками сиру. Випікайте при 180°C 20 хвилин.
3. Готовий тарт прикрасьте руколою.
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