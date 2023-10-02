Впорається навіть дитина: рецепт яблучної шарлотки

Цю ароматну пишну шарлотку за рецептом від Shuba дуже легко готувати, але результат виходить неймовірним. З приготуванням впорається і дитина.

Інгредієнти:

Яйця курячі – 4 шт.

Цукор – 1 склянка

Борошно пшеничне – 1 склянка

Цукор ванільний – 8 г

Сода харчова – 0.5 ч. л.

Оцет 9% – 1 ч. л.

Яблука – 5 шт.

Кориця – за смаком

Цукрова пудра – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Очищені яблука наріжте тонкими брусочками або пластинками. Накрийте плівкою.

2. Для тіста яйця збийте до пишної піни, всипте цукор та збийте до густої пишної маси. Додайте соду, погашену оцтом. Всипте просіяне борошно та розмішайте за допомогою міксера.

3. Форму для випікання змажте олією, присипте борошном, струснувши зайве.

4. Нарізані яблука викладіть на дно форми, залийте тістом, розрівняйте ложкою.

5. Випікайте при 180 °C духовці 30-40 хвилин.

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