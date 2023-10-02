Справится даже ребенок: рецепт яблочной шарлотки

Эту ароматную пышную шарлотку по рецепту от Shuba очень легко готовить, но результат получается невероятным. С приготовлением справится и ребенок.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 4 шт.

Сахар – 1 стакан

Мука пшеничная – 1 стакан

Сахар ванильный – 8 г

Сода пищевая – 0,5 ч. л.

Уксус 9% – 1 ч. л.

Яблоки – 5 шт.

Корица – по вкусу

Сахарная пудра – по вкусу

Читайте также: Пряное и ароматное: как сделать варенье из яблок за 5 минут

Способ приготовления:

1. Очищенные яблоки нарежьте тонкими брусочками или пластинками. Накройте пленкой.

2. Для теста яйца взбейте в пышную пену, всыпьте сахар и взбейте до густой пышной массы. Добавьте соду, погашенную уксусом. Всыпьте просеянную муку и размешайте с помощью миксера.

3. Форму для выпечки смажьте растительным маслом, присыпьте мукой, встряхнув лишнее.

4. Нарезанные яблоки выложите на дно формы, залейте тестом, разровняйте ложкой.

5. Выпекайте духовку при 180 °C 30-40 минут.

Советуем также обратить внимание на рецепт яблочного пирога за 15 минут.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!