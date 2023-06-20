Режисер Сенцов показав, як разом з побратимами врятувався зі підбитої окупантами бойової машини (фото)

Молодший лейтенант Олег Сенцов, який служить у Збройних силах України, поділився своїм враженням про останній складний день наступу українських військ. Його підрозділ активно брав участь у важких боях на Запорізькому напрямку.

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"Сьогодні був наступний важкий день для нас. Ми змогли захопити призначений нам рубіж, але не без втрат. Нашу машину пошкодили, але ми разом з екіпажем зуміли вибратись. Війна за нашу землю триває. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя, визволяючи Україну від окупантів!" – написав він.

Олег Сенцов приєднався до оборони України негайно після повномасштабного вторгнення. Як режисер, він не сумнівається у неодмінності перемоги України над російськими окупантами. Уже 5 червня його підвищили до звання "молодший лейтенант".

Відео дня

Українці в коментарях до допису дякують нашим захисникам та бажають якнайшвидше повернутися до сім'ї:

"Щиро вдячні за захист всім нашим воїнам, бережіть себе та повертайтесь до тих, хто на вас чекає. На вас чекає вся Україна! Важка ціна Перемоги! Пам'ятаємо загиблих воїнів, слава їм та наша шана";

"Слава і подяка усім воїнам за все, що ви робите! Нехай оберігає і благословить вас Господь, вседержитель неба і землі! Молимося за наше військо кожного дня";

"Безмежна подяка захисникам України! Вічна слава загиблим Героям!";

"Повертайтеся всі живі! Честь і слава вам! Дякуємо";

"Віримо в перемогу України! Бережіть себе".

Нагадаємо, Залужний показав, як воїни зі 128-ї бригади звільняли П'ятихатки від ворога.

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