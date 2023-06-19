'Виконують задачі та просуваються вперед': штурмовики показали бої під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують наступати на одній з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку. Зокрема, в бої вступають бійці 1 і 3 роти 2 штурмового батальйону 3 ОШБр.

Захисники України закріплюються на зачищених позиціях поблизу Бахмута. Відповідне відео опублікували у Telegram підрозділу.

"По штурмовиках працює ворожий кулеметник, прицільна артилерія та дрон зі скидами", – йдеться у дописі.

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Українські військові виконують усі поставлені задачі та просуваються вперед. Штурмовикам попри вогонь ворога вдається займати позиції, щоб їх утримати.

Відео дня

На відео можна побачити, як українські військові під час наступальних дій зазнають атаки. У них регулярно стріляв кулеметний розрахунок окупантів.

Нагадаємо, на Запорізькому та Бердянському напрямках фронту українські бійці звільнили від російських бойовиків за два тижні вже 8 населених пунктів.

Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, підрозділи ОСУВ "Таврія" на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 кв. км.

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