'Выполняют задачи и продвигаются вперед': штурмовики показали бои под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают наступать на одном из самых горячих участков фронта – Бахмутском направлении. В частности, в бои вступают бойцы 1 и 3 роты 2 штурмового батальона 3 ОШБр.

Защитники Украины закрепляются на зачищенных позициях вблизи Бахмута. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram подразделения.

"По штурмовикам работает вражеский пулеметчик, прицельная артиллерия и дрон со сбросами", – говорится в сообщении.

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Украинские военные выполняют все поставленные задачи и продвигаются вперед. Штурмовикам, несмотря на огонь врага, удается занимать позиции, чтобы их удержать.

Видео дня

На видео можно увидеть, как украинские военные во время наступательных действий подвергаются атакам. В них регулярно стрелял пулеметный расчет оккупантов.

Напомним, на Запорожском и Бердянском направлениях фронта украинские бойцы освободили от российских боевиков за две недели уже 8 населенных пунктов.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, подразделения ОСУВ "Таврия" на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км.

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