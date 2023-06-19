У Міноборони підтвердили звільнення П'ятихаток на Запоріжжі (карта фронту)

На Таврійському напрямку бійці ЗСУ за два тижні наступальних операцій звільнили від ворога вже 8 населених пунктів. Від ворога зачищено: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, підрозділи ОСУВ “Таврія" на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 кв. км.

"Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває", – додала Маляр.

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Що стосується втрат ворога, заступниця міністра додала, що минулого тижня бійці ЗСУ знешкодили до 5 тисяч живої сили окупантів (більш як 4600 вбитих та поранених). Було взято у полон понад 80 солдатів армії рф.

Відео дня

"Також нашими силами оборони було знищено понад 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких – вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого", – додала вона.

Маляр каже, що на сході ворог докладав чимало зусиль, щоб зупинити просування наших військ на Бахмутському напрямку. Перекинув туди додаткові підрозділи та збільшив кількість обстрілів.

"Загальна інтенсивність боїв на цьому напрямку минулого тижня знизилась, разом з тим тривали бої – відбулось 41 боєзіткнення та наші війська просунулися в глибину противника на декількох ділянках. Ворог продовжував минулого тижня наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Жодного метра землі на цих напрямках ми не втратили завдяки професійності та мужності наших бійців", – резюмувала чиновниця Міноборони.

Нагадаємо, сили оборони днями завдали значних втрат російській армії на південному напрямку. Було знищено понад 70 одиниць військової техніки ворога та до п'яти рот особового складу противника.

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