Атакували з тилу: бійці ССО показали роботу в окопах противника (відео)

На південному напрямку фронту бійці зі складу Сил Спеціальних Операцій ліквідували ворога в його ж окопах. Наші захисники заскочили окупантів зненацька, зайшовши з тилу.

Відео роботи воїнів ССО опублікувало Командування Сил Спеціальних Операцій у соцмережах. Кадри були зняти з камер, що вмонтовані в амуніцію наших воїнів.

На відео можна побачити, як воїни ССО України з тилу заскочили в окопи ворога, заставши там з десяток російських солдатів. Попри пропозицію здатися, ворог почав відстрілюватися, однак був знешкодженим.

Відео дня

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"На півдні під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога. Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька. Оговтавшись від несподіванки деякі солдати противника намагалися чинити опір. Але, як видно по відео, знятому одним із наших воїнів – дарма", – прокоментували ситуацію в командуванні.

В окопах ворога працювали бійці 73 морського центру імена кошового отамана Антіна Головатого.

Нагадаємо, сили оборони днями завдали значних втрат російській армії на південному напрямку. Було знищено понад 70 одиниць військової техніки ворога та до п'яти рот особового складу противника.

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