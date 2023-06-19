Атаковали с тыла: бойцы ССО показали работу в окопах противника (видео)

На южном направлении фронта бойцы из состава Сил Специальных Операций ликвидировали врага в его же окопах. Наши защитники застали оккупантов врасплох, зайдя с тыла.

Видео работы воинов ССО опубликовало Командование сил Специальных Операций в соцсетях. Кадры были сняты на камеры, встроенные в амуницию наших воинов.

На видео можно увидеть, как воины ССО Украины с тыла заскочили в окопы врага, застав там с десяток российских солдат. Несмотря на предложение сдаться, враг начал отстреливаться, но был обезврежен.

Видео дня

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"На юге во время выполнения задания операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу. Боевая группа воинов ССО застала противника врасплох. Оправившись от неожиданности некоторые солдаты противника пытались сопротивляться. Но, как видно по видео, снятом одним из наших воинов – зря", – прокомментировали ситуацию в командовании.

В окопах врага работали бойцы 73 морского центра имена кошевого атамана Антина Головатого.

Напомним, силы обороны на днях нанесли значительные потери российской армии на южном направлении. Было уничтожено более 70 единиц военной техники врага и до пяти рот личного состава противника.

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