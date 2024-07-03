Бюджет 10 тисяч: яку зарядну станцію обрати для квартири

Відключення електроенергії стали частиною нашого життя, тому зарядна станція для дому вже не розкіш, а необхідність. Для тих, хто хоче підтримувати роботу під час блекаутів, але не потребує живлення потужних приладів, підійдуть станції невеликої місткості.

Пропонуємо огляд трьох чудових моделей зарядних станцій, ціна яких не перевищує 10 000 грн. Деякі з цих пристроїв не лише допоможуть тримати зарядженим мобільний, але й забезпечать роботу низки домашньої техніки, пише NV Техно.

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1. EcoFlow RIVER 2 (від 9000 грн)

Дуже популярна модель завдяки доступній ціні та компактності (вага 3,5 кг). Ємність акумулятора: 256 Вт/год. Вихідна потужність: 300 Вт (до 600 Вт у режимі X-Boost). Роз'єми: 1 розетка 220 В, 2 USB Type-A, 1 USB Type-C. Час зарядки: 2 години.

EcoFlow RIVER. Джерело: EcoFlow

Цієї станції вистачить на:

3 години роботи стаціонарного комп'ютера з ігровою відеокартою та 27-дюймовим монітором;

4 години роботи 43-дюймового телевізора;

14-15 годин роботи роутера.

Bluetti AC2P (від 9500 грн)

Головний конкурент EcoFlow RIVER 2. Ємність акумулятора: 230,4 Вт/год. Вага: 3,6 кг. Вихідна потужність: 200 Вт (до 450 Вт у режимі X-Boost). Роз'єми: 1 розетка 220 В, 1 DC, 2 USB Type-A, 1 USB Type-C (100 Вт).Час зарядки: 2 години.

Bluetti AC2P. Джерело: Bluetti

Цієї станції вистачить на:

15-17 годин роботи роутера;

4-5 годин роботи 43-дюймового телевізора;

2-3 рази повного заряджання офісного ноутбука.

Stark T200 PRO (від 9500 грн)

Компактна та легка станція (вага 2,32 кг) з великою кількістю роз'ємів. Ємність акумулятора: 224 Вт/год. Максимальна потужність: 225 Вт (444 Вт у режимі X-Boost). Роз'єми: 1 розетка 220 В, 2 DC, 2 USB Type-A (5 В), 2 USB Type-A (Quick Charge 18 Вт), 1 USB Type-C (18 Вт), 1 USB Type-C (Power Delivery 60 Вт). Час зарядки: 2 години 30 хвилин.

Stark T200 PRO. Джерело: Stark

Цієї станції вистачить на:

4 години роботи зв'язки з офісного ноутбука, 27-дюймового монітора та роутера.

Важливо пам'ятати: ці станції не підходять для живлення холодильників, кавоварок та інших потужних приладів.

Яку модель вибрати?

EcoFlow RIVER 2: оптимальний варіант за співвідношенням ціни та якості, добре підходить для зарядки гаджетів.

Bluetti AC2P: трохи потужніша, ніж EcoFlow RIVER 2, має роз'єм для зарядки автомобільних акумуляторів.

Stark T200 PRO: найкомпактніша та найлегша з трьох станцій, має найбільшу кількість роз'ємів.

Перед покупкою рекомендується детально ознайомитися з характеристиками та можливостями кожної моделі, щоб вибрати ту, яка найкраще відповідає вашим потребам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.

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