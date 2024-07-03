Бюджет 10 тысяч: какую зарядную станцию выбрать для квартиры

Отключение электроэнергии стало частью нашей жизни, поэтому зарядная станция для дома уже не роскошь, а необходимость. Для тех, кто хочет поддерживать работу во время блэкаутов, но не нуждается в питании мощных приборов, подойдут станции небольшой емкости.

Предлагаем обзор трех отличных моделей зарядных станций, цена которых не превышает 10 000 грн. Некоторые из этих устройств не только помогут держать мобильный заряженным, но и обеспечат работу ряда домашней техники, пишет NV Техно.

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1. EcoFlow RIVER 2 (от 9000 грн)

Очень популярна модель благодаря доступной цене и компактности (вес 3,5 кг). Емкость аккумулятора: 256 Вт/час. Выходная мощность: 300 Вт (до 600 Вт в режиме X-Boost). Разъемы: 1 розетка 220 В, 2 USB Type-A, 1 USB Type-C. Время зарядки: 2 часа.

EcoFlow RIVER. Источник: EcoFlow

Этой станции хватит на:

3 часа работы стационарного компьютера с игровой видеокартой и 27-дюймовым монитором;

4 часа работы 43-дюймового телевизора;

14-15 часов работы роутера.

Bluetti AC2P (от 9500 грн)

Главный конкурент EcoFlow RIVER 2. Емкость аккумулятора: 230,4 Вт/час. Вес: 3,6 кг. Выходная мощность: 200 Вт (до 450 Вт в режиме X-Boost). Разъемы: 1 розетка 220 В, 1 DC, 2 USB Type-A, 1 USB Type-C (100 Вт). Время зарядки: 2 часа.

Bluetti AC2P. Источник: Bluetti

Этой станции хватит на:

15-17 часов работы роутера;

4-5 часов работы 43-дюймового телевизора;

2-3 раза полной зарядки офисного ноутбука.

Stark T200 PRO (от 9500 грн)

Компактная и легкая станция (вес 2,32 кг) с большим количеством разъемов. Емкость аккумулятора: 224 Вт/час. Максимальная мощность: 225 Вт (444 Вт в режиме X-Boost). Разъемы: 1 розетка 220 В, 2 DC, 2 USB Type-A (5 В), 2 USB Type-A (Quick Charge 18 Вт), 1 USB Type-C (18 Вт), 1 USB Type-C (Power Delivery (60 Вт). Время зарядки: 2 часа 30 минут.

Stark T200 PRO. Источник: Stark

Этой станции хватит на:

4 часа работы связи с офисного ноутбука, 27-дюймового монитора и роутера.

Важно помнить, что эти станции не подходят для питания холодильников, кофеварок и других мощных приборов.

Какую модель избрать?

EcoFlow RIVER 2: оптимальный вариант по соотношению цены и качества, хорошо подходит для зарядки гаджетов.

Bluetti AC2P: чуть более мощная, чем EcoFlow RIVER 2, имеет разъем для зарядки автомобильных аккумуляторов.

Stark T200 PRO: самая компактная и легкая из трех станций, имеет наибольшее количество разъемов.

Перед покупкой рекомендуется подробно ознакомиться с характеристиками и возможностями каждой модели, чтобы выбрать ту, которая лучше отвечает вашим потребностям.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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