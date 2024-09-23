Бюджет 1000 доларів: яке хороше авто можна купити за такі гроші у Польщі

Ціни на вживані автомобілі на європейських ринках значно знизилися, і зараз на польських авторинках можна знайти непогані варіанти всього за 1000 доларів і навіть менше. Це суттєво нижче, ніж вартість аналогічних моделей в Україні.

Блогер з каналу Millioncar оглянув пропозиції на ринку у Вроцлаві, і серед них були досить привабливі варіанти. Наприклад, за 875 доларів можна придбати Volkswagen Polo 2002 року випуску. Хоча авто і стареньке, воно має пробіг лише 105 тисяч кілометрів та оснащене надійним 1,9-літровим дизельним двигуном.

Салон зберігся у хорошому стані, хоча немає кондиціонера і є невеликі дефекти на кузові.

Вас також зацікавить: Які "євробляхи" мають найбільший попит серед українців: топ-10 моделей

Volkswagen. Джерело: Olena Bohovyk/pexels.com

Ще одна пропозиція — Peugeot 407 2004 року за ті ж 875 доларів. Машина має пробіг 250 тисяч кілометрів і оснащена 1,6-літровим дизельним двигуном. У салоні потрібно трохи прибрати, але в цілому авто у хорошому стані. На додачу, воно має клімат-контроль, що є рідкістю для цієї цінової категорії.

Peugeot 407. Джерело: Olena Bohovyk/pexels.com

Також можна знайти Citroen С3 2007 року за 1000 доларів. Автомобіль має 1,4-літровий бензиновий двигун потужністю 73 к.с., п’ятиступеневу механічну коробку передач і кондиціонер. Є невеликі ушкодження на передньому бампері, але загальний стан машини досить хороший для своєї ціни.

Citroen С3. Джерело: citroen-c3.infocar.ua

Цікавою пропозицією є Citroen C4 2004 року за ті ж 1000 доларів. Машина виділяється незвичайним темно-зеленим кольором, пробігом у 231 тисячу кілометрів та 1,6-літровим бензиновим двигуном. В салоні перетягнуті сидіння, що надає йому охайного вигляду.

Citroen C4 2004 року. Джерело: auto.ria.com

Найдорожчим варіантом серед оглянутих моделей став Renault Megan 2008 року, який можна придбати за 1125 доларів. Це авто оснащене 1,5-літровим дизельним двигуном та має пробіг 310 тисяч кілометрів. У салоні є кондиціонер та вбудований екран, а сидіння збереглися у відмінному стані.

Renault Megan 2008 року. Джерело: bossautoukraine.com.ua

Загалом, польські авторинки пропонують широкий вибір вживаних автомобілів за привабливими цінами. Це може стати хорошою можливістю для тих, хто шукає бюджетний варіант у хорошому стані.

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-5 надійних авто до 300 тисяч грн в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!