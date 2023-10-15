Бюджетно та просто: як приготувати крем-суп з плавлених сирків
Якщо ви не хочете витрачати час на приготування їжі і при цьому бажаєте смачно поїсти, пропонуємо вам зварити крем-суп з плавлених сирків за рецептом від Shuba.
Інгредієнти:
Вода – 1.2 л
Картопля – 5 шт.
Морква – 1 шт.
Цибуля ріпчаста –1 шт.
Часник, зубчики – 1 шт.
Плавлений сир – 2 шт.
Куркума – 1/3 ч. л.
Сіль кам'яна – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
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Спосіб приготування:
1. ½ моркви натріть, наріжте цибулю, підсмажте цибулю з морквою.
2. В киплячу воду вкиньте нарізану картоплю, моркву і часник.
3. Після того, як картопля і морква зваряться, додайте засмажку, куркуму, сіль, нарізані плавлені сирки і варіть ще пару хвилин.
4. Готовий суп збийте блендером. Ще раз доведіть до кипіння.
5. Подавайте з підсмаженими сухариками.
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