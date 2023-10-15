Бюджетно и просто: как приготовить крем-суп из плавленых сырков

Если вы не хотите тратить время на приготовление пищи и при этом хотите вкусно поесть, предлагаем сварить крем-суп из плавленых сырков по рецепту от Shuba.

Ингредиенты:

Вода – 1.2 л

Картофель – 5 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый –1 шт.

Чеснок, зубчики – 1 шт.

Плавленый творог – 2 шт.

Куркума – 1/3 ч. л.

Соль каменная – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

1. ½ моркови натрите, нарежьте лук, поджарьте лук с морковью.

2. В кипящую воду вбросьте нарезанный картофель, морковь и чеснок.

3. После того как картофель и морковь сварятся, добавьте зажарку, куркуму, соль, нарезанные плавленые сырки и варите еще пару минут.

4. Готовый суп взбейте блендером. Еще раз доведите до кипения.

5. Подавайте с поджаренными сухариками.

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