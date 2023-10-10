Как сварить суп за 5 минут из четырех ингредиентов

Суп – это вкусное и питательное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Если у вас мало времени, но хочется поесть чего-нибудь горячего и сытного, то вы можете приготовить суп из четырех ингредиентов: воды, соли, вермишели быстрого приготовления и плавленых сырков.

Вам понадобится литр воды, полчайной ложки соли и упаковка "мивины" и два плавленых сырка.

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Как готовить:

Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. Чтобы ускорить процесс, можете налить в кастрюлю закипавшую воду из чайника.

Добавьте соль и вермишель быстрого приготовления.

Пока вода с вермишелью кипит, натрите два творожка и добавьте внутрь. Доведите до кипения и выключите. Накройте кастрюлю крышкой.

Подавайте суп горячим. По желанию можно добавить зелень или сметану. Будет вкусить он и если вдавить внутрь зубчик чеснока. А еще можете положить в суп сухарики или гренки.

Для более насыщенного вкуса можно добавить в суп овощи, например картофель, морковь, лук.

Если вы не любите плавленые сырки, то их можно заменить жестким сыром.

Для приготовления супа можно использовать любую вермишель быстрого приготовления.

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