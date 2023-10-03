Идеальный осенний завтрак: рецепт тыквенной каши с пшеном в мультиварке
В холодный осенний период хочется теплой и комфортной еды. Идеально подойдет тыквенная каша с пшеном по рецепту от Shuba.
Ингредиенты:
Пшено – 200 г
Молоко 2,8% – 500 мл
Соль – 1/4 ч. л.
Масло сливочное 73% – 50 г
Тыква – 300 г
Вода – 1 стакан
Сахар – 2 ст. л.
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Способ приготовления:
Очищенную тыкву нарежьте кубиками. Положите в чашу мультиварки, залейте стаканом воды и готовьте в режиме "Молочная каша" 30 минут. Затем пюрируйте тыкву блендером.
Переберите пшено переберите, промойте холодной водой после чего ошпарьте кипятком. Положите пшено в чашу мультиварки, залейте 500 мл молока, посолите и готовьте в режиме "Молочная каша" 30 минут.
К каше добавьте тыквенное пюре, сахар, сливочное масло, перемешайте и готовьте в режиме "Выпечка" 20 минут.
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