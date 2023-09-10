Просто выложите на сковороду: Как приготовить быстрый и сытный завтрак за 10 минут
Как сделать быстрый завтрак из яиц, ветчины, сыра и лаваша
Завтрак является самым важным приемом пищи, и он может быть вкусным и легким в приготовлении. Сегодня мы поделимся рецептом завтрака из лаваша, ветчины, яиц и сыра, который готовится всего за 10 минут.
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Именно такой завтрак из лаваша, ветчины, яиц и сыра рассказали на сайте Shuba. Вам понравится этот рецепт, стоит попробовать.
Ингредиенты для 2 порций:
- 4 куриных яйца
- 4 тонкие армянские лаваши
- 100 г ветчины
- 100 г твердого сыра
- 1 томат
- 20 г сливочного масла (73% жирности)
- Соль, зелень и черный молотый перец по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте ветчину и томаты мелко. Измельчите зелень. Натрите творог. Разбейте яйца, добавьте соль и перец по вкусу.
- Разогрейте сковороду и расплавьте половину сливочного масла. Вылейте примерно половину разбитых яиц, распределите их и расположите первый армянский лаваш. Смягчите его немного, чтобы он соединился с яйцами.
- Раскиньте треть ветчины и засыпьте частью натертого сыра по всей площади армянского лаваша. Покройте вторым армянским лавашем. Распределите на нем кружочки помидоров, засыпьте нарезанной зеленью и оставьте часть сыра. Завершите третьим армянским лавашем и залейте его остальными разбитыми яйцами.
- Накройте сковороду крышкой и готовьте лепешку на слабом огне в течение 5-7 минут. Затем переверните его, добавьте оставшееся сливочное масло, и готовьте еще около 5 минут под крышкой.
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