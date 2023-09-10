Просто викладіть на сковорідку: Як приготувати швидкий та ситний сніданок за 10 хвилин

Сніданок є найважливішим прийомом їжі, і він може бути смачним і легким у приготуванні. Сьогодні ми поділимося рецептом сніданку з лаваша, шинки, яєць та сиру, який готується всього за 10 хвилин.

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Саме такий сніданок з лаваша, шинки, яєць та сиру розповіли на сайті Shuba. Вам сподобається цей рецепт, варто лише спробувати.

Інгредієнти для 2 порцій:

4 курячі яйця

4 тонкі армянські лаваші

100 г шинки

100 г твердого сиру

1 томат

20 г вершкового масла (73% жирності)

Сіль, зелень і чорний мелений перець за смаком

Приготування:

Наріжте шинку і томати дрібненько. Подрібніть зелень. Натріть сир. Розбийте яйця, додайте сіль і перець за смаком. Розігрійте сковороду та розплавте половину вершкового масла. Вилийте приблизно половину розбитих яєць, розподіліть їх і розташуйте перший армянський лаваш. Пом'якшіть його трохи, щоб він з'єднався з яйцями. Розкиньте третину шинки та засипте частиною натертого сиру по всій площі армянського лаваша. Покрийте другим армянським лавашем. Розподіліть на ньому кружечки томатів, засипте нарізаною зеленню та залиште частину сиру. Завершіть третім армянським лавашем та залийте його рештою розбитих яєць. Накрийте сковороду кришкою і готуйте коржик на слабкому вогні протягом 5-7 хвилин. Потім переверніть його, додайте решту вершкового масла, і готуйте ще близько 5 хвилин під кришкою.

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