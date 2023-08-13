Швидкий сніданок: Як приготувати кабачкові оладки із тягучим сиром

Якщо ранковий графік залишає мінімум часу для приготування сніданку, не засмучуйтеся – ми маємо для вас простий та смачний рецепт кабачкових оладок. Ця закуска вразить вас не лише смаком, але й своєю легкістю у приготуванні.

Не завжди вдається відділити багато часу на приготування сніданку, особливо коли треба встигнути на роботу чи зайнятися домашніми справами. Саме тоді до рятування приходять прості та смачні страви, які займають мінімум часу. Один із таких рецептів, яким поділились на сайті 1 хвилина – це кабачкові оладки, які вразять вас своєю смаковою насиченістю та легкістю у приготуванні.

Читайте також: Підійде для всіх: універсальний рецепт для консервації будь-яких овочів на зиму

Відео дня

Інгредієнти:

500 г кабачків;

100 г твердого сиру;

200 г шинки;

2 яйця;

2 ст. ложки борошна.

Приготування:

Оберіть найкращі кабачки. Перед використанням ретельно помийте їх та за бажанням можна зняти шкірку. Натираємо кабачки на крупній терці, після чого додайте невелику кількість солі та зачекайте, доки вони виділять надлишкову рідину. Обов’язково відцідіть її, щоб оладки були ніжними та ситними. Розбийте яйця та злегка перемішайте їх разом з кабачками. Натріть твердий сир та додайте до маси. Наріжте шинку або інше улюблене м’ясо тонкими брусочками та додайте до інших інгредієнтів. Просійте борошно та додайте до тіста. Ретельно перемішайте усі інгредієнти до однорідної консистенції. Розігрійте сковорідку, додайте трошки рослинної олії. Викладайте ложкою невеликі порції тіста на розігріту сковорідку та обсмажуйте з обох боків до золотистої скоринки. Після обсмаження, кабачкові оладки готові до подачі. Подаються гарячими, прикрасивши за бажанням зі сметаною або іншим улюбленим соусом.

Радимо також звернути увагу на рецепт корисної яєшні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!