Быстрый завтрак: Как приготовить кабачковые оладьи с тягучим сыром

Если утренний график оставляет минимум времени для приготовления завтрака, не огорчайтесь – у нас есть простой и вкусный рецепт кабачковых оладий. Эта закуска поразит вас не только вкусом, но и легкостью в приготовлении.

Не всегда удается отделить много времени на приготовление завтрака, особенно когда нужно успеть на работу или заняться домашними делами. В это время к спасению приходят простые и вкусные блюда, которые занимают минимум времени. Один из таких рецептов, которым поделились на сайте 1 минута – это оладьи кабачков, которые поразят вас своей вкусовой насыщенностью и легкостью в приготовлении.

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Ингредиенты:

500 г кабачков;

100 г твердого сыра;

200 г ветчины;

2 яйца;

2 ст. ложки муки.

Приготовление:

Выберите лучшие кабачки. Перед использованием тщательно промойте их и по желанию можно снять кожуру. Натираем кабачки на крупной терке, после чего добавьте небольшое количество соли и подождите, пока выделят избыточную жидкость. Обязательно отцедите ее, чтобы оладьи были нежными и сытными. Разбейте яйца и слегка перемешайте вместе с кабачками. Натрите сыр и добавьте в массу. Нарежьте ветчину или другое любимое мясо тонкими брусочками и добавьте к другим ингредиентам. Просейте муку и добавьте в тесто. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной смеси. Разогрейте сковороду, добавьте немного растительного масла. Выкладывайте ложкой небольшие порции теста на разогретую сковороду и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки. После обжарки кабачковые оладьи готовы к подаче. Подаются горячими, украсив по желанию со сметаной или другим излюбленным соусом.

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