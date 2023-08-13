Быстрый завтрак: Как приготовить кабачковые оладьи с тягучим сыром
Если утренний график оставляет минимум времени для приготовления завтрака, не огорчайтесь – у нас есть простой и вкусный рецепт кабачковых оладий. Эта закуска поразит вас не только вкусом, но и легкостью в приготовлении.
Не всегда удается отделить много времени на приготовление завтрака, особенно когда нужно успеть на работу или заняться домашними делами. В это время к спасению приходят простые и вкусные блюда, которые занимают минимум времени. Один из таких рецептов, которым поделились на сайте 1 минута – это оладьи кабачков, которые поразят вас своей вкусовой насыщенностью и легкостью в приготовлении.
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Ингредиенты:
- 500 г кабачков;
- 100 г твердого сыра;
- 200 г ветчины;
- 2 яйца;
- 2 ст. ложки муки.
Приготовление:
- Выберите лучшие кабачки. Перед использованием тщательно промойте их и по желанию можно снять кожуру.
- Натираем кабачки на крупной терке, после чего добавьте небольшое количество соли и подождите, пока выделят избыточную жидкость. Обязательно отцедите ее, чтобы оладьи были нежными и сытными.
- Разбейте яйца и слегка перемешайте вместе с кабачками.
- Натрите сыр и добавьте в массу.
- Нарежьте ветчину или другое любимое мясо тонкими брусочками и добавьте к другим ингредиентам.
- Просейте муку и добавьте в тесто. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной смеси.
- Разогрейте сковороду, добавьте немного растительного масла.
- Выкладывайте ложкой небольшие порции теста на разогретую сковороду и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.
- После обжарки кабачковые оладьи готовы к подаче. Подаются горячими, украсив по желанию со сметаной или другим излюбленным соусом.
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