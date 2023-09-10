Просто выложите на сковороду: Как приготовить быстрый и сытный завтрак за 10 минут

Завтрак является самым важным приемом пищи, и он может быть вкусным и легким в приготовлении. Сегодня мы поделимся рецептом завтрака из лаваша, ветчины, яиц и сыра, который готовится всего за 10 минут.

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Именно такой завтрак из лаваша, ветчины, яиц и сыра рассказали на сайте Shuba. Вам понравится этот рецепт, стоит попробовать.

Ингредиенты для 2 порций:

4 куриных яйца

4 тонкие армянские лаваши

100 г ветчины

100 г твердого сыра

1 томат

20 г сливочного масла (73% жирности)

Соль, зелень и черный молотый перец по вкусу

Приготовление:

Нарежьте ветчину и томаты мелко. Измельчите зелень. Натрите творог. Разбейте яйца, добавьте соль и перец по вкусу. Разогрейте сковороду и расплавьте половину сливочного масла. Вылейте примерно половину разбитых яиц, распределите их и расположите первый армянский лаваш. Смягчите его немного, чтобы он соединился с яйцами. Раскиньте треть ветчины и засыпьте частью натертого сыра по всей площади армянского лаваша. Покройте вторым армянским лавашем. Распределите на нем кружочки помидоров, засыпьте нарезанной зеленью и оставьте часть сыра. Завершите третьим армянским лавашем и залейте его остальными разбитыми яйцами. Накройте сковороду крышкой и готовьте лепешку на слабом огне в течение 5-7 минут. Затем переверните его, добавьте оставшееся сливочное масло, и готовьте еще около 5 минут под крышкой.

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