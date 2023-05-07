Бюджетна вечеря для всієї сім‘ї: рецепт іспанської тортильї

Тортилья - це іспанський омлет зі смаженою картоплею та різними топінгами (сиром, овочами, тощо). Це дуже бюджетна та ситна страва.

Інгредієнти:

– картопля - 500 г;

– яйця - 4 шт.;

– молоко - 30 мл;

– лук - 1 шт.;

– соняшникова олія - 100 г;

– сіль, перець мелений, спеції за смаком.

Спосіб приготування:

1. Картоплю почистіть та наріжте однаковими тонкими шматками. Цибулю поріжте дрібним кубиком...

2.Налийте на сковорідку олію та нагрійте. Викладіть картоплю та смажте 10 хвилин, додайте цибулю та смажте до готовності картоплі.

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3. Картоплю з цибулею перекладіть на тарілку, олію злийте. Збийте яйця з молоком та додайте сіль. Викладіть картоплю у форму та залийте яєчною сумішшю.

4. Поставте у духовку на 10 хвилин при 180 градусах.

5. Подавайте з зеленню.

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