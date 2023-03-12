Чай з гречки та ромашки для гарного сну: простий рецепт

Якщо ви маєте проблеми зі сном, можна спробувати випити на ніч чай з гречки та лікарської ромашки. Цей напій не лише заспокоює, а й допомогає організмові розслабитися після важкого робочого дня.

Напій на основі гречки та ромашки до того ж позитивно позначається не лише на стані здоров'я та на функціонуванні всього організму, а й на красі.

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Такий чай сприяє очищенню всього організму від токсичних та інших шкідливих речовин, а щоденне вживання цього чаю, як вважається, здатне продовжити молодість.

Для приготування цілющого напою потрібна столова ложка темної гречки, стільки ж сушеної лікарської ромашки (можна використати ромашковий чай в пакетиках) та 200 мл окропу.

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Як приготувати:

Закип'ятіть 200 мл води. У чашку вкиньте ромашку та гречку, залийте окропом та накрийте блюдцем. Напій має настоятися 10-12 хвилин. Потім його потрібно процідити в іншу чашку та долити води, аби знову стало 200 мл.

Такий чай можна пити не лише на ніч, а й зранку натщесерце, аби покращити роботу травної системи.

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