Частину території Україну накриють грозові дощі та шквальний вітер: прогноз погоди в Україні на 9 липня

Протягом тижня з 7 по 13 липня в Україні утримається спекотна погода, проте час від часу її супроводжуватимуть грози, сильні дощі, град і поривчастий вітер. Такі метеоумови зумовлені надходженням гарячої субтропічної маси повітря з Балкан і Передкавказзя, яка сприятиме підвищенню температури та розвитку атмосферної нестабільності.

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Середа, 9 липня, принесе опади з грозами в західні області й на Київщину. Локально можливі град і пориви вітру до 20 м/с. На іншій території переважатиме суха й дуже спекотна погода. Вітер буде змінного напрямку, а на Лівобережжі — південно-східний. Про це повідомляє Meteoprog.

Уночі температура становитиме +15…+21 °С на заході та півночі, в інших регіонах — до +25 °С. Вдень очікується +23…+33 °С у прохолодніших областях, тоді як на півдні, сході та в центрі стовпчики термометрів можуть сягати +39 °С.

Раніше ми розповідали, що експерт попередив про наслідки аномального потепління для України.

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