Частина українців залишиться без соцвиплат: що відомо

Від початку року в Україні низку соціальних виплат було автоматично продовжено на весь період дії воєнного стану плюс місяць після його завершення. Продовжено й допомогу на проживання ВПО.

Водночас в окремих випадках отримувачам допомог необхідно звернутися до органів соцзахисту, щоб підтвердити своє право на подальше отримання допомоги, повідомили в уряді.

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Зокрема, мова йде про допомогу:

малозабезпеченим родинам та одиноким матерям, які отримують виплати на дітей,

особам, які отримували тимчасову допомогу через досягнення загального пенсійного віку, але не набули права на пенсію, оскільки право на такі виплати повʼязано з оцінкою фінансово-майнового стану родин.

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У Кабміні пояснили, що звертатись за продовженням отримання виплат малозабезпеченим, одиноким та особам, які отримували тимчасову допомогу через досягнення загального пенсійного віку, але не набули права на пенсію, не потрібно, якщо отримувач таких допомог живе на тимчасово окупованій території або територіях проведення активних бойових дій.

"У цих випадках продовження також відбувається автоматично без звернення", – додали в уряді.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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