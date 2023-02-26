Часть украинцев останется без соцвыплат: что известно

С начала года в Украине ряд социальных выплат был автоматически продлен на весь период действия военного положения плюс месяц после его завершения. Продлена и помощь на проживание ВПЛ.

В то же время в отдельных случаях получателям пособий необходимо обратиться в органы соцзащиты, чтобы подтвердить свое право на дальнейшее получение помощи, сообщили в правительстве.

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В частности, речь идет о помощи:

малообеспеченным семьям и одиноким матерям, получающим выплаты на детей,

лицам, которые получали временную помощь из-за достижения общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсию, поскольку право на такие выплаты связано с оценкой финансово-имущественного положения семей.

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В Кабмине пояснили, что обращаться за продолжением получения выплат малообеспеченным, одиноким и лицам, которые получали временную помощь через достижение общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсию, не нужно, если получатель таких пособий живет на временно оккупированной территории или территориях проведения активных боевых действий.

"В этих случаях продление также происходит автоматически без обращения", – добавили в правительстве.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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