Частині українців можуть відключити газ: кому слід терміново переоформити документи

Українців інформують про необхідність обов’язкового переоформлення особових рахунків на газ у випадку зміни власника нерухомості. Це стосується осіб, які придбали, успадкували або отримали у дар квартиру чи будинок.

Якщо не пройти цю процедуру, можуть виникнути проблеми з нарахуваннями та постачанням газу, зазначають у компанії "Газмережі". Про це пише сайт "Експерт".

Оновлення особового рахунку необхідне в таких випадках:

при зміні власника житла внаслідок купівлі, дарування або спадкування;

для правонаступників після смерті попереднього власника;

у разі переходу до іншого постачальника газу, якщо потрібно підтвердити право власності.

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Як переоформити особовий рахунок

Для цього слід звернутися до Центру обслуговування клієнтів за місцем проживання та подати такі документи (оригінали та копії):

паспорт або ID-картку;

ідентифікаційний код;

документ про право власності (договір купівлі-продажу, спадкування, дарування тощо);

технічний паспорт на житло або будинкову книгу;

довідку про склад сім’ї (у разі відсутності газового лічильника).

Варто зауважити, що переоформити особовий рахунок онлайн неможливо – для цього потрібна особиста присутність нового власника житла. Якщо вчасно не внести зміни, можуть виникнути труднощі з обліком спожитого газу та нарахуванням платежів.

Більш детальну інформацію про процес переоформлення можна отримати у Центрах обслуговування клієнтів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштуватиме газ для українців з 1 травня.

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