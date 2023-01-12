Чим можна накрити пательню, якщо немає кришки, щоб не розбризкувався жир

Інколи на кухні банально немає кришки для сковорідки, адже часто їх продають без кришок, тому під час приготування страв плита та речі довкола забруднюються жиром.

Що ж робити, щоб цього уникнути та не відмивати кухню, читайте в нашому матеріалі.

Для приготування деяких страв потрібно багато олії, тому під час смажіння зі сковорідки постійно бризкає жир.

Замінити кришку для пательні може звичайний пергаментний папір або фольга. Потрібно вирізати коло, трохи більше за розміром ніж сама пательня, зробити це краще до приготування. Накрийте сковорідку пергаментом або фольгою, щоб бруд не потрапляв на предмети довкола, а осідав на поверхні "саморобної кришки".

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Якщо витратити трохи більше часу, можна зробити з фольги імпровізовану ручку для такої кришки. Матеріал гнучкий та добре тримає форму, тому зробити це легко. Кришку можна приробити як по центру, зробивши дірку та просунувши інший шматок фольги, так і згорнути з боку одного листа фольги.

Проте будьте уважні, хоча й пергамент та фольга не можуть горіти, то жир, навпаки, легкозаймистий. Кришку слід тримати подалі від вогню, щоб краплі олії не загорілися.

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