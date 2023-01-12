Чем можно накрыть сковороду, если нет крышки, чтобы не разбрызгивался жир

Иногда на кухне банально нет крышки для сковородки, ведь часто их продают без крышек, поэтому во время приготовления блюд плита и вещи загрязняются жиром.

Что делать, чтобы этого избежать и не отмывать кухню, читайте в нашем материале.

Для приготовления некоторых блюд нужно много растительного масла, поэтому во время жарки из сковородки постоянно брызгает жир.

Заменить крышку для сковороды может обычная пергаментная бумага или фольга. Нужно вырезать круг, чуть больше по размеру, чем сама сковорода, сделать это лучше до приготовления. Накройте сковороду пергаментом или фольгой, чтобы грязь не попадала на предметы вокруг, а оседала на поверхности самодельной крышки.

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Если потратить немного больше времени, то можно сделать из фольги импровизированную ручку для такой крышки. Материал гибок и хорошо держит форму, поэтому сделать это легко. Крышку можно приделать как по центру, проделав дырку и продвинув другой кусок фольги, так и свернуть со стороны одного листа фольги.

Однако будьте внимательны, хотя и пергамент и фольга не могут гореть, то жир, напротив, легковоспламеняющийся. Крышку следует держать подальше от огня, чтобы капли не загорелись.

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