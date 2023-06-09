Чим підживлювати баклажани для великого врожаю: топ-6 добрив

Хоч баклажани є дуже вибагливою культурою, але при правильному догляді вона зможе порадувати вас великим врожаєм. Як правильно підгодовувати баклажани влітку підкаже UaPortal.

Правила підгодівлі баклажанів

Добриво необхідно додавати під корінь баклажанів. Забороняється обприскувати листя та стебла овоча. Крім того, не бажано в якості добрив використовувати свіжий гній. Вперше треба підгодовувати через 15 днів після висадки, в ідеалі – через 20 днів. За літній період потрібно провести 3 до 5 підгодівель. Перед підживленням добриво нагрівають мінімум до 20 градусів.

Азотні і калійні добрива

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Щоб прискорити ріст баклажанів використовуйте азотні добрива. Найкраще купити готове мінеральне добриво для баклажанів з суміші азоту, калію і фосфору. Вносьте підживку під корінь та точно розраховуйте дозу. Після появи квітів кількість азотного добрива зменшують, а калію - збільшують.

Скошена трава

Бочку або відро наповніть свіжою травою на ⅓ та залийте теплою водою.Накрийте кришкою та залиште у теплому місці на тиждень. Добривом підливайте баклажани під корінь з розрахунку 1 літр на кущ.

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Коров'як

Коров’як – це корисний для баклажанів бур’ян. Щоб приготувати з нього добриво, залийте свіжий коров'як теплою водою у пропорції 1: 10. Залиште в теплі на тиждень. Поливайте баклажани підігрітою сумішшю з розрахунку 1 літр на кущ.

Дріжджі

Дріжджі прискорюють ріст плодів баклажана. Щоб зробити з них добриво, візьміть 600 г спресованих дріжджів та розчиніть їх в літрі теплої води і додайте 100 г яєчної шкаралупи. Залиште на сонці суміш на 4 години. Розчин розбавте водою у пропорції 1:10. Підливайте баклажани у пропорції 0,5 літра на кущ.

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