Чем подкармливать баклажаны для большого урожая: топ-6 удобрений

Хотя баклажаны очень требовательная культура, но при правильном уходе она сможет порадовать вас большим урожаем. Как правильно подкармливать баклажаны летом подскажет UaPortal

Правила подкормки баклажанов

Удобрение нужно добавлять под корень баклажанов. Запрещается опрыскивать листья и стебли овоща. Кроме того, не желательно в качестве удобрений использовать свежий навоз. Впервые нужно подкармливать через 15 дней после высадки, в идеале – через 20 дней. За летний период нужно провести 3 до 5 подкормок. Перед подкормкой удобрение нагревают минимум до 20 градусов.

Азотные и калийные удобрения

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Чтобы ускорить рост баклажанов, используйте азотные удобрения. Лучше всего купить готовое минеральное удобрение для баклажанов из смеси азота, калия и фосфора. Вносите подкормку под корень и точно рассчитывайте дозу. После появления цветов количество азотного удобрения уменьшают, а калия – увеличивают.

Скошенная трава

Бочку или ведро наполните свежей травой на ⅓ и залейте теплой водой. Накройте крышкой и оставьте в теплом месте на неделю. Удобрением подливайте баклажаны под корень из расчета 1 литр на куст.

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Коровяк

Коровяк – это полезный для баклажанов сорняк. Чтобы приготовить удобрение, залейте свежий коровяк теплой водой в пропорции 1:10. Оставьте в тепле в неделю. Поливайте баклажаны подогретой смесью из расчета 1 литр на куст.

Дрожжи

Дрожжи ускоряют рост плодов баклажана. Чтобы сделать удобрение, возьмите 600 г спрессованных дрожжей и растворите их в литре теплой воды и добавьте 100 г яичной скорлупы. Оставьте на солнце смесь на 4 часа. Раствор разбавьте водой в пропорции 1:10. Подливайте баклажаны в пропорции 0,5 литра на куст.

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