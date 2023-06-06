Как понять, чего не хватает помидорам: три важных признака
Внешний вид растения может подсказать, чего ему не хватает. Обязательно нужно следить за листьями, размером и формой плодов и временем созревания.
В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" назвали три признака, указывающих на проблемы с выращиванием помидоров. Кроме ухода важно еще и вовремя подкармливать растение.
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1. После высадки рассады следует следить за верхними листочками. Если они скручиваются, слишком жирные и хрупкие – перекормили азотом. Чтобы снизить содержание этого элемента в почве нужно хорошо пролить землю, внести сульфат калия в двойной норме.
2. Нижние листья пожелтели, растение в целом чахлое – это уже недостаток азота. В такой ситуации используйте органо-минеральную подкормку с азотом.
Два раза полейте растения теплым раствором. Можно сверху почву немного присыпать любой органикой, содержащей азотные соединения.
3. На финальной стадии уже в период налива томатов важен кальций. Недостаток кальция в огороде часто сочетается с нехваткой калия и перекормкой помидоров азотом. Это приводит к быстрому наливанию плодов и появлению вершинной гнили.
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Как вылечить томаты? Чтобы томаты были сильными и здоровыми, под корень нужно подкормить калийными и магниевыми удобрениями. Не менее важно не переборщить.
Кроме этого, листья и плоды помидоров опрыскивайте 2 раза кальциевой селитрой.
Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, это действительно работает.
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