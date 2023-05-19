Как вырастить "томаты-монстры": блоггер поделился своим секретом выращивания помидоров

В середине мая у нас есть отличная возможность заняться садоводством, когда весна в самом расцвете. Не важно, планируете ли высаживать цветы в крупные кашпо, выращивать клубнику в оконных ящиках или сажать овощи, в частности помидоры, есть несколько полезных советов, которые помогут вырастить вкусные фрукты, овощи и красивые цветы.

Один из TikTok блоггеров, известный как @farmingintheburbs, поделился интересным приемом для посадки помидоров, который, по его словам, действительно работает.

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Прежде всего, важно выбрать сорт помидоров, славящихся своим большим размером и сочным вкусом. Некоторые популярные варианты включают Бифштекс, Брендивайн и Ипотечный Лифтер. Однако убедитесь, что вы выбираете сорт, который подходит для климатических условий вашего региона и имеет соответствующие требования к условиям выращивания.

Видео дня

Первый шаг заключается в обрезке всех нижних листьев на стебле помидорного растения, оставляя лишь два верхних листика, как это показано в видео.

Помните, что помидоры требуют не менее 8 часов прямого солнечного света каждый день для лучшего роста и плодоношения. Поэтому выбирайте солнечное место для посадки помидоров в саду или грядке.

Обеспечьте достаточное пространство для роста и разветвления ветвей каждого растения помидоров. Рекомендуется размещать растения на расстоянии примерно 2-3 фута друг от друга, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, что помогает предотвратить заболевания.

Как видно из видео, видны только верхние листочки растения, а стебель с усиками находится под уровнем земли. Этот прием способствует активному росту растения, поскольку корни получают больше питательных веществ.

Не менее важно регулярно поливать помидоры, поскольку они нуждаются в постоянной влажности. Однако избегайте перелива, что может привести к загниванию корней. Обычно рекомендуется поливать растения помидоров один раз в неделю, обеспечивая примерно 1-2 дюйма воды.

Также рекомендуется подкармливать помидоры сбалансированным или органическим удобрением, чтобы обеспечить им необходимые питательные вещества для здорового роста и урожая.

Напомним, ранее мы писали о том, что добавить в грунт, чтобы получить небывалый урожай помидоров.

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