Чим підживлювати кабачки для щедрого врожаю та від гниття

Кабачки досить прості у вирощуванні, але деякі тонкощі та нюанси варто знати і дотримуватися. Овоч треба висаджувати у відкритий грунт наприкінці травня – першій декаді червня.

Аби отримати щедрий врожай, позбувайтеся шкідників та підживлюйте рослину. Рецептом суперзасобу поділились у Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

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Цей саморобний засіб захистить кабачки від гниття та дозволить отримати багато плодів:

Вода – 9 л;

борна кислота – 0,5 ч.л (розвести в невеликій кількості гарячої води);

йод 15-40 крапель (залежно від стану рослини);

молоко або сироватка півлітра.

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Все змішайте у відрі, перелийте в пульверизатор і підгодовуйте кабачки. Результат побачите майже одразу.

Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, це дійсно працює.

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