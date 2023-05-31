Чем подкармливать кабачки для щедрого урожая и от гниения
Кабачки достаточно просты в выращивании, но некоторые тонкости и нюансы следует знать и соблюдать. Овощ нужно высаживать в открытую почву в конце мая – первой декаде июня.
Чтобы получить щедрый урожай, избавляйтесь от вредителей и подпитывайте растение. Рецептом суперсредства поделились в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".
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Это самодельное средство защитит кабачки от гниения и позволит получить много плодов:
- Вода – 9 л;
- борная кислота – 0,5 ч.л (развести в небольшом количестве горячую воду);
- йод 15-40 капель (в зависимости от состояния растения);
- молоко или сыворотка пол-литра.
Все смешайте в ведре, перелейте в пульверизатор и подкармливайте кабачки. Результат увидите почти сразу.
Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, это действительно работает.
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