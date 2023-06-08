Чим підживлювати перець, щоб отримати щедрий та здоровий врожай

Для отримання великого врожаю перцю треба підживлювати рослину. Враховуйте ще кислотність грунтів, на яких росте овоч.

UAportal розповідає про найбільш дієві способи підгодівлі перцю влітку. Ця корисна та смачна рослина буде точно радувати вас плодами.

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Болгарський перець полюбляє легкі нейтральні ґрунти, збагачені органікою. Проте навіть найродючіший грунт може не дати потрібно результату, адже рослина досить вибаглива.

Коли ви вирощуєте перець, то його треба підгодовувати від 2 до 4 разів за сезон.

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До початку появи плодів треба підживлювати рослину наступним розчином: 10 л води, 10 г аміачної селітри, 25 г суперфосфату та 25 г сірчанокислого калію. Це треба зробити під час появи зав'язі.

Надалі можете підживлювати перець за потреби, але дотримуйтеся інтервалу у два тижні. До прикладу, якщо рослина перестала рости.

Найкраще поєднувати внесення добрив із черговим поливом. Так коріння не отримає опіків та залишиться міцним і здоровим.

Щоб плоди швидко росли, щотижня підгодовуйте рослину настоянкою золи (2 склянки золи на 10 л води) або настоєм кропиви з додаванням гною.

У період плодоношення для перцю підготуйте наступний розчин: на 10 л води додайте 10 г аміачної селітри та 200 г золи.

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