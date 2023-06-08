Чем подкармливать перец, чтобы получить щедрый и здоровый урожай

Для получения большого урожая перца нужно подкармливать растение. Учитывайте еще кислотность почв, на которых растет овощ.

UAportal рассказывает о наиболее действенных способах подкормки перца летом. Это полезное и вкусное растение будет радовать вас плодами.

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Болгарский перец любит легкие нейтральные почвы, обогащенные органикой. Однако даже самая плодородная почва может не дать нужного результата, ведь растение достаточно прихотливое.

Когда вы выращиваете перец, то его нужно подкармливать от 2 до 4 раз в сезон.

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До начала появления плодов следует подпитывать растение следующим раствором: 10 л воды, 10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия. Это нужно сделать при появлении завязи.

В дальнейшем можете подкармливать перец при необходимости, но соблюдайте интервал в две недели. К примеру, если растение перестало расти.

Лучше всего совмещать внесение удобрений с очередным поливом. Так корни не получат ожогов и останется крепким и здоровым.

Чтобы плоды быстро росли, еженедельно подкармливайте растение настойкой золы (2 стакана золы на 10 л воды) или настоем крапивы с добавлением навоза.

В период плодоношения для перца подготовьте следующий раствор: на 10 л воды добавьте 10 г аммиачной селитры и 200 г золы.

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