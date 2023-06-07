Четыре "каприза" перца: что не любит этот овощ

При выращивании перца нужно учитывать несколько особых "капризов". Чтобы получить много здорового овоща, следуйте важным советам.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" объяснили, что следует не допускать, чтобы перец мерз. Также не следует использовать минеральные удобрения.

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Какие у перца "капризы"

1. Перец может потрескаться и потерять цвет из-за нехватки кальция. С осени нужно вносить в грунт доломитовую муку, мел, известь, яичную скорлупу.

2. Перец сбрасывает завязь во время резкого похолодания или наступления жары. В холодную погоду ему нужно обеспечить укрытие. Также никогда не нужно поливать растения холодной водой, особенно в жару.

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4. Перец не терпит в удобрениях хлора. Не используйте минеральные удобрения под названием "хлорид".

5. Перец не любит подкормки по листьям – капельки влаги легко вызывают ожог и некроз. Опрыскивание от болезней и вредителей производите только из мелкодисперсного распылителя и в стойкую (несколько суток подряд) пасмурную погоду.

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Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, это действительно работает.

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