Чим підживити часник, щоб його пір'я не жовтіло

Часник є невибагливою культурою, яку можна з легкістю вирощувати на грядці. Він володіє безліччю корисних властивостей, таких як противірусні та протизапальні властивості, позитивний вплив на серцево-судинну систему, покращення травлення та стимуляція виділення жовчі.

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Однак часто садівники помічають, що листя часнику починає жовтіти, що суттєво псує врожай. Якщо виникла така ситуація, варто дізнатися, як правильно підживити часник, адже це може врятувати ситуацію.

Згідно зі спеціалістами, жовте листя свідчить про нестачу сірки. Тому важливо вибрати добриво, яке містить цей елемент у своєму складі.

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Серед рекомендованих добрив для підживлення часнику, щоб уникнути жовтіння листя, можна зазначити сульфат амонію. Перед застосуванням добрива, рекомендується добре зволожити ґрунт звичайною водою. На кожний квадратний метр грядки потрібно використовувати приблизно 30 грамів добрива. Крім сульфату амонію, ви можете обрати будь-яке інше добриво зі сіркою у складі та застосовувати його відповідно до інструкцій.

Крім того, експерти рекомендують підживлювати часник калієм або аміачною селітрою. Найкращим часом для внесення калійних добрив є весна або літо.

Щоб часник мав приємний смак та добре зберігався взимку, за 2-3 тижні до збирання урожаю слід підживити його фосфорним розчином. А мідні добрива захистять часник від хвороб та бактерій.

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