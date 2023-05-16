Чем подкормить чеснок, чтобы его перья не желтели

Чеснок представляет собой неприхотливую культуру, которую можно с легкостью выращивать на грядке. Он обладает множеством полезных свойств, таких как противовирусные и противовоспалительные свойства, положительное влияние на сердечнососудистую систему, улучшение пищеварения и стимуляция выделения желчи.

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Однако часто садоводы замечают, что листья чеснока начинают желтеть, что существенно портит урожай. Если возникла такая ситуация, следует узнать, как правильно подкормить чеснок, ведь это может спасти ситуацию.

Согласно специалистам, желтые листья свидетельствуют о нехватке серы. Поэтому важно выбрать удобрение, содержащее этот элемент в своем составе.

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Среди рекомендованных удобрений для подкормки чеснока во избежание желтения листьев можно отметить сульфат аммония. Перед применением удобрения рекомендуется хорошо увлажнить почву обычной водой. На каждый квадратный метр грядки нужно использовать примерно 30 г удобрения. Кроме сульфата аммония, вы можете выбрать любое другое удобрение с серой в составе и применять его в соответствии с инструкциями.

Кроме того, эксперты рекомендуют подкармливать чеснок калием или аммиачной селитрой. Лучшее время для внесения калийных удобрений является весна или лето.

Чтобы чеснок имел приятный вкус и хорошо сохранялся зимой, за 2-3 недели до уборки урожая следует подпитать его фосфорным раствором. Медные удобрения защитят чеснок от болезней и бактерий.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать, читайте в нашем материале.

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