Чим підживити полуницю, щоб отримати великі та солодкі ягоди: секрети дачників

В Україні майже всі дачники висаджують у себе на ділянках полуницю. Ця ягода користується популярністю, а якщо за нею правильно доглядати, то можна отримати щедрий врожай.

Аби ягоди вийшли солодкими та великими полуниця потребує регулярного підживлювання. Досвідченні дачники мають свої секрети, які дозволяють отримати гарний врожай.

Зокрема, після обрізки листя весною полуницю треба підживити комплексним добривом. Для цього потрібно або розвести нітроамофоску – 1 столову ложку на 10 літрів води, або органічним добривом (настій коров'яку, розведеного водою 1:10, або курячого посліду – 1:12).

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Таку суміш потрібно вводити під корінь. На кожен кущ полуниці потрібно близько 0,5 літра розчина.

У період бутонізації та дозрівання плодів, потрібно підживлювати ягоду калійною селітрою або золою. Після збирання врожаю та обрізки старого листя підгодовують комплексним мінеральним або органічним добривом: 2 ст. л. нітроамофоски, 1 склянка золи на 10 л води.

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