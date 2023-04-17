Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды: секреты дачников

В Украине почти все дачники высаживают у себя на участках клубнику. Эта ягода пользуется популярностью, а если за ней правильно ухаживать, то можно получить обильный урожай.

Чтобы ягоды получились сладкими и большими клубника требует регулярной подкормки. Опытные дачники имеют свои секреты, позволяющие получить хороший урожай.

В частности, после обрезки листьев весной клубнику нужно подкормить комплексным удобрением. Для этого нужно либо развести нитроаммофоску – 1 столовую ложку на 10 литров воды, либо органическим удобрением (настой коровяка, разбавленного водой 1:10, либо куриного помета – 1:12).

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Такую смесь нужно вводить под корень. На каждый куст клубники требуется около 0,5 литра раствора.

В период бутонизации и созревания плодов нужно подпитывать ягоду калийной селитрой или золой. После уборки урожая и обрезки старых листьев подкармливают комплексным минеральным или органическим удобрением: 2 ст. л. нитроаммофоски, 1 стакан золы на 10 л воды.

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