Чим підживити орхідеї, щоб цвіли пишно: поради квітникарів

Орхідеї - не дуже вибагливі рослини, які на природі ростуть у будь-яких умовах. Проте, якщо ви підживлюєте та доглядаєте за ними, ці рослини вас порадують своїм цвітом, повідомляє prostoway.

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Для підживлення орхідеї в домашніх умовах вам знадобиться шкірка від одного банана. Подрібніть шкірку і залийте її 1 літром теплої води. Залиште настоятися протягом 2 днів, а потім полийте ці рослини цією настоєм, додаючи ще 1 літр води.

Ви також можете використовувати воду, у якій варили неочищену картоплю, для поливу орхідеї. Просто процідіть рідину після варіння та розведіть її водою до світлого кольору. Після такого підживлення орхідеї будуть рясно цвісти.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити під час вирощування орхідей.

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