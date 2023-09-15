Чем подкормить орхидеи, чтобы цвели пышно: советы цветоводов
Орхидеи – не очень прихотливые растения, которые на природе растут в любых условиях. Однако, если вы питаетесь и ухаживаете за ними, эти растения вас порадуют своим цветом, сообщает prostoway.
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Для подкормки орхидеи в домашних условиях вам понадобится кожура от одного банана. Измельчите кожуру и залейте ее 1 литром теплой воды. Оставьте настояться в течение 2 дней, а затем полейте эти растения этим настоем, добавляя еще 1 литр воды.
Вы также можете использовать воду, в которой варили неочищенный картофель, для полива орхидеи. Просто процедите после варки жидкость и разведите ее водой до светлого цвета. После такой подкормки орхидеи будут обильно цвести.
Напомним, мы уже писали, что запрещено производить во время выращивания орхидей.
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