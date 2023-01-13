Не делайте это с орхидеями: что запрещено при выращивании этого тропического цветка

Неопытные садоводы совершают много ошибок при уходе за орхидеей. Как правильно выращивать эти красивые цветы, чтобы любоваться длительным и обильным цветением, читайте далее в материале.

Орхидеи очень часто дарят в подарок людям, далеким от навыков выращивания растений. Чтобы орхидея не засохла важно знать основные ошибки при уходе в домашних условиях.

Если вы принесли цветок с улицы не ставьте его сразу к остальным растениями. Лучше подержать орхидею в другой комнате и понаблюдать не заражено ли оно болезнью или вредителями.

Не ставьте цветок возле отопительных приборов или на сквозняке. Это повлечет за собой гниль, грибок, пересушку корней и потерю тургора листьев и корней. С учетом климата, к которому орхидеи привыкли в естественных условиях обитания, уровень влажности в помещении должен быть не менее 40%, а желательно 60%.

При чрезмерно высокой влажности также необходима хорошая вентиляция, иначе на листьях могут появиться пятна, а корни начнут загнивать. Пониженная влажность может вызвать сбрасывание цветков и потерю тургора листьев.

Не лейте воду прямо на пазухи листьев. Если вода попадает в это место, там может образоваться гниль, которая быстро распространится на ствол растения. Если такое произошло, лучше приложить салфетку и тщательно просушивают растение.

Не оставляйте воду в поддоне под цветком. Садоводы отмечают, что для орхидеи достаточно 15-30 минут, чтобы она впитала влагу. Более длительный период оставления корней в воде чреват загниванием и отмиранием корневой системы. После прошествия этого времени стоит полностью слить воду.

Не поливайте орхидею из-под крана, лучше используйте фильтрованную воду. Водопроводна вода содержит много вредных примесей, которые могут погубить растение.

Не поливайте цветок ледяной водой, лучше использовать комнатную температуру. Цветок испытает шок, корни перестанут должным образом "работать", а на листьях появятся водянистые пузыри, которые со временем лопнут и на этом месте лист станет коричневым. Выглядит не очень эстетично. Затем на листьях могут появиться различные грибки, болезни.

Не используйте обычную землю для посадки. Дело в том, что для корней орхидеи очень важна циркуляция, а земля не обладает такой воздухопроницаемостью, не давая корням “дышать".

Кроме того, земля медленно просыхает, а значит корни орхидеи могут к тому времени загнить. Самый простой вариант – мелко нарубленная сосновая кора. Обычно рекомендуют использовать мох-сфагнум в соотношении 1:1, который долго удерживает воду, к тому же обладает бактерицидными свойствами и предохранить корни от загнивания.

Не ставьте орхидею на яркое солнце. Прямые солнечные лучи приведут к солнечным ожогам на листьях. Лучше делайте для орхидей утренние и вечерние солнечные ванны.

Не поливайте цветок по календарю. Дело в том, что полив лучше делать в зависимости от смены влажности и температуры в помещении.

Не стоит обрезать корни, которые торчат из горшка. В природе фаленопсисы таким образом ищут влагу и крепятся к стволу дерева. Обрезав воздушные корни теряется способность впитывать влагу из воздуха.

Не применяйте неподходящие одобрения. Подкормка для орхидей отличается от других растений, внимательно читайте упаковку и не превышайте дозировку, указанную в инструкции.

Благодаря таким советам орхидеи будут радовать Вас долгие годы. Орхидеи своим цветением подарят эстетическое наслаждение.

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