Не делайте это с орхидеями: что запрещено при выращивании этого тропического цветка
Неопытные садоводы совершают много ошибок при уходе за орхидеей. Как правильно выращивать эти красивые цветы, чтобы любоваться длительным и обильным цветением, читайте далее в материале.
Орхидеи очень часто дарят в подарок людям, далеким от навыков выращивания растений. Чтобы орхидея не засохла важно знать основные ошибки при уходе в домашних условиях.
- Если вы принесли цветок с улицы не ставьте его сразу к остальным растениями. Лучше подержать орхидею в другой комнате и понаблюдать не заражено ли оно болезнью или вредителями.
- Не ставьте цветок возле отопительных приборов или на сквозняке. Это повлечет за собой гниль, грибок, пересушку корней и потерю тургора листьев и корней. С учетом климата, к которому орхидеи привыкли в естественных условиях обитания, уровень влажности в помещении должен быть не менее 40%, а желательно 60%.
При чрезмерно высокой влажности также необходима хорошая вентиляция, иначе на листьях могут появиться пятна, а корни начнут загнивать. Пониженная влажность может вызвать сбрасывание цветков и потерю тургора листьев.
- Не лейте воду прямо на пазухи листьев. Если вода попадает в это место, там может образоваться гниль, которая быстро распространится на ствол растения. Если такое произошло, лучше приложить салфетку и тщательно просушивают растение.
- Не оставляйте воду в поддоне под цветком. Садоводы отмечают, что для орхидеи достаточно 15-30 минут, чтобы она впитала влагу. Более длительный период оставления корней в воде чреват загниванием и отмиранием корневой системы. После прошествия этого времени стоит полностью слить воду.
- Не поливайте орхидею из-под крана, лучше используйте фильтрованную воду. Водопроводна вода содержит много вредных примесей, которые могут погубить растение.
- Не поливайте цветок ледяной водой, лучше использовать комнатную температуру. Цветок испытает шок, корни перестанут должным образом "работать", а на листьях появятся водянистые пузыри, которые со временем лопнут и на этом месте лист станет коричневым. Выглядит не очень эстетично. Затем на листьях могут появиться различные грибки, болезни.
- Не используйте обычную землю для посадки. Дело в том, что для корней орхидеи очень важна циркуляция, а земля не обладает такой воздухопроницаемостью, не давая корням “дышать".
Кроме того, земля медленно просыхает, а значит корни орхидеи могут к тому времени загнить. Самый простой вариант – мелко нарубленная сосновая кора. Обычно рекомендуют использовать мох-сфагнум в соотношении 1:1, который долго удерживает воду, к тому же обладает бактерицидными свойствами и предохранить корни от загнивания.
- Не ставьте орхидею на яркое солнце. Прямые солнечные лучи приведут к солнечным ожогам на листьях. Лучше делайте для орхидей утренние и вечерние солнечные ванны.
- Не поливайте цветок по календарю. Дело в том, что полив лучше делать в зависимости от смены влажности и температуры в помещении.
- Не стоит обрезать корни, которые торчат из горшка. В природе фаленопсисы таким образом ищут влагу и крепятся к стволу дерева. Обрезав воздушные корни теряется способность впитывать влагу из воздуха.
- Не применяйте неподходящие одобрения. Подкормка для орхидей отличается от других растений, внимательно читайте упаковку и не превышайте дозировку, указанную в инструкции.
Благодаря таким советам орхидеи будут радовать Вас долгие годы. Орхидеи своим цветением подарят эстетическое наслаждение.
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